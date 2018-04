Nba | Utah batte Oklahoma City e si porta 3-1 nella serie

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Playoff Nba : i Rockets ipotecano la serie con un quarto da 50 punti - Utah sul 3-1 [VIDEO] : Playoff NBA, gli Houston Rockets ipotecano la serie contro Minnesota grazie ad una gara sontuosa in trasferta, bel successo anche per Utah Playoff NBA , due gare nella notte americana, entrambe ...

Playoff Nba 2018 - Utah-Oklahoma City 113-96 : Mitchell meglio di Karl Malone : 33 punti e Jazz sul 3-1 : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 113-96 Russell Westbrook e compagni partono bene in gara-4, con le spalle pericolosamente vicine al muro, e confezionando un primo quarto da 30 punti gestiscono un ...

Nba 2018 : Houston e Utah avvicinano il passaggio del turno - OKC con le spalle al muro : Solo due partite nella notte NBA valide per i playoff 2018, che però potrebbero risultare importantissime nell’economia di entrambe le serie: Houston Rockets e Utah Jazz, infatti, si sono portate sul 3-1 rispettivamente ai danni dei Minnesota Timberwolves e degli Oklahoma City Thunder. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due formazione è riuscita a fare la differenza, Houston è andata in fuga nel terzo quarto di gara: ...

Playoff Nba 2018 - Utah-OKC 115-102 : i Jazz schiacciano i Thunder in gara-3 e passano in vantaggio nella serie : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 115-102 "Tripla doppia e successo" è un accostamento che suona familiare alle orecchie dei Thunder, battuti però stavolta da un super Ricky Rubio alla guida dei Jazz in ...

Playoff Nba 2018 - Oklahoma City-Utah 95-102 : i Thunder crollano nel finale - Mitchell firma il pareggio : Dopo la scena di Gara-1, però, il candidato rookie dell'anno non avrebbe potuto permettersi di perdere la seconda partita della serie per nulla al mondo e ha avuto ragione, sembrando a tratti il ...

Nba playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...

Nba - super partita per George e Westbrook : OKC vince gara-1 - battuta Utah : Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 116-108 Nella conferenza stampa tenuta 24 ore prima dell'inizio della serie, Paul George ha raccontato che sapeva di doversi scrollare di dosso un po' di ruggine; ...

Nba - i risultati della notte : Utah travolge Golden State - vince Washington : Utah Jazz-Golden State Warriors 119-79 Una partita dal diverso significato e valore per le due squadre in campo, certo, ma una vera e propria lezione incassata dagli Warriors, mai fortunati in questa ...

Nba 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

Nba - Donovan Mitchell incanta - Lakers battuti - Utah ai playoff con la quinta vittoria in fila : Los Angeles Lakers-Utah Jazz 97-112 Gli Utah Jazz diventano solo la quarta squadra della Western Conference a qualificarsi per i playoff , dopo Rockets, Warriors e Blazers, e lo fanno non a caso ...

Nba - Utah distrugge i Clippers - è l'addio ai playoff per la squadra di Gallinari? : Utah Jazz-L.A. Clippers 117-95 I Clippers erano attesi a lottare con tutte le proprie forze per rimanere aggrappati alle loro ormai sottili chance di playoff ma il racconto della gara persa da L.A. ...

Nba - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

Nba - un altro Stockton agli Utah Jazz : secondo contratto decadale per il figlio David : un momento felice per gli Utah Jazz: la vittoria sul campo dei Golden State Warriors e più in generale il 2018 giocato ad alto livello , 23 successi nelle ultime 27 partite, ha permesso alla squadra ...