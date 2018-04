Napolitano ricoverato d' urgenza | intervento chirurgico al cuore

Malore per Napolitano - ricoverato a Roma : ANSA, - Roma , 24 APR - Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano é stato ricoverato al Policlinico San Camillo di Roma questa sera per problemi circolatori. Per Napolitano , ricoverato ...

Napolitano ricoverato in ospedale - come sta?/ Ultime notizie Roma - problema al cuore per l'ex presidente : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l'ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo.