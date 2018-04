Napolitano operato d’urgenza al cuore 

Giorgio Napolitano operato d'urgenza all'ospedale San Camillo : paura per il presidente emerito : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo nella serata di martedì, per una dissecazione...

Giorgio Napolitano ricoverato in ospedale : “Operato al cuore al San Camillo di Roma” : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato ricoverato a Roma in ospedale dopo un malore. L’ex capo dello Stato sta subendo un intervento al cuore al San Camillo di Roma dopo il malore che avuto questa sera. L'articolo Giorgio Napolitano ricoverato in ospedale: “Operato al cuore al San Camillo di Roma” proviene da Il Fatto Quotidiano.

