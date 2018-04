Napoli | il sogno scudetto continua | «E domenica invadiamo Firenze»

Scudetto - Napoli vive in un sogno : «Vedrete - ci saranno tre mesi di festa» : Napoli sogna. Di più: Napoli è pronta. «Aspettiamo solo domenica, la partita di Milano. Poi vedrete. Faremo una festa che dura tre mesi», assicura Gennaro,...

Napoli - l'impresa e il sogno scudetto : il Mattino dei tifosi fa tappa a Quarto : Il Napoli sbanca Torino e sogna a occhi aperti, Anna Trieste torna a Quarto per una puntata imperdibile del Mattino dei tifosi: tutti insieme per lo scudetto.

Everett : 'Napoli - città magica e un set da sogno' : 'Mi piacerebbe girare ancora Napoli, raccontando la città del secondo dopoguerra, quella del romanzo 'Naples 44' di Norman Lewis'. Non s'interrompe il feeling tra Rupert Everett e Napoli, dove ha ...

Napoli - c'è un sogno nel cuore : 4-2 all'Udinese - la Juve pareggia : Una notte pazzesca al San Paolo. Il Napoli batte in rimonta, l'ennesima della stagione, l'Udinese e si riporta a meno quattro dalla Juve bloccata sul pareggio a Crotone....

Da -9 a -4 in 10 minuti - un Napoli da sogno ci regala il campionato più bello del mondo : la Juve è inguardabile - nervosa e braccata : Sono passate da poco le 22:00 e tra Juventus e Napoli ci sono 9 punti di distanza in classifica: i bianconeri di Allegri stanno vincendo 0-1 a Crotone mentre il Napoli è sotto 1-2 con l’Udinese. Mancano 25 minuti alla fine del turno infrasettimanale di serie A, e al San Paolo c’è il gelo: con questi risultati, Domenica sera allo Stadium la Juventus potrebbe addirittura festeggiare il 7° scudetto consecutivo in modo aritmetico proprio ...

Napoli - c'è un sogno nel cuore : 4-2 all'Udinese - la Juve pareggia - il big match allo Stadium con -4 : Il Napoli dalle stalle alle stelle contro l'Udinese, capace di mettere gli azzurri in difficoltà al San Paolo. Sotto di un gol sia nel primo che nel secondo tempo, gli azzurri ribaltano la...

Napoli - addio al sogno scudetto? Il Mattino dei tifosi torna a Quarto : Con il primo posto sempre più lontano, e il sogno scudetto ormai evaporato, il Napoli ricomincia ad allenarsi in ottica Udinese e il Mattino dei tifosi torna a Quarto. Appuntamento al...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA : scoglio San Siro per il sogno scudetto degli azzurri - Gattuso vuole l’Europa : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Serie A - 31^ giornata : delirio al San Paolo - rimonta da sogno del Napoli contro il Chievo : scatto salvezza per Crotone e Verona [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

La maledizione di Napoli - che avrebbe bisogno di più giornalisti a raccontarla : A raccontare è un giornalista di cronaca nera di un giornale locale, "il Giornale Piccolo", di quelli senza scrittori, finitoci a lavorare perché gli piaceva scrivere e, soprattutto, doveva scappare ...

Sassuolo-Napoli 0-0 | La diretta C'è Zielinski per riprendere il sogno : Il Sassuolo, parzialmente rinfrancato dopo la vittoria di 2 settimane fa sul campo dell'Udinese ma ancora bisognoso di punti per potersi chiamare fuori definitivamente dalla lotta per non...