Napoli | dopo la vittoria con la Juve un pezzo pregiato se ne va?

Blastingnews

: ?? Il #Napoli espugna lo Stadium e riapre il campionato: -1 dalla #Juve. La zona Cesarini quest'anno è un incubo per… - repubblica : ?? Il #Napoli espugna lo Stadium e riapre il campionato: -1 dalla #Juve. La zona Cesarini quest'anno è un incubo per… - GoalItalia : Buffon fa tremare lo spogliatoio dopo il ko col Napoli ?? Faccia a faccia con Benatia ??[@romeoagresti] - juventusfc : #JuveNapoli, l'analisi statistica e tattica del day after #TalkingPoints & #GameReview ?? -

(Di martedì 24 aprile 2018) Una settimana fa e lo sfortunato 0-0 con il Milan sembrava aver spento la rincorsa al titolo, ma poi un evento storico, un colpo di testa che ha permesso di festeggiare per ore, persino con i fuochi d'artificio. L'uomo del momento è Kalidou Koulibaly, un muro senegalese da un altezza che fa paura in campo - ben 1,95 metri - e da una fisicità spaventosa. Ilacquistò Kalidou Koulibaly nel 2014 dal Genk alla cifra di 8 milioni, che rispetto alle cifre spese nelle ultime sessioni di calciomercato dai club "nobili" d'Europa sono briciole. Pensando all'ultimo in ordine di tempo Van Dijk, acquistato a gennaio dal Liverpool con un pagamento di 84 milioni di euro incassato dal Southampton. La clausola delsu Koulibaly al momento è di 70 milioni di euro, non esercitabile dai club italiani e che all'estero sta scatenando un'asta: a che cifra arriverà l'offerta nella scrivania di De ...