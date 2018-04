Napoli da -9 a -1 in due ore Un miracolo controcorrente

Torino - Chiara Appendino registra figli di due mamme all'anagrafe/ Video - De Magistris : "Già fatto a Napoli" : A Torino l'anagrafe ha regisrato i figli di due mamme: quello di tre coppie omogenitoriali è il primo caso in Italia e soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Chiara Appendino e dal PD(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:46:00 GMT)

Serie A Vignola : «Juventus-Napoli? Sarà un bellissimo duello sino alla fine» : TORINO - "Impresa scudetto del Napoli ? Ha sicuramente compiuto una grossa impresa che nessuno poteva immaginare, visti anche i precedenti e di fronte alla Juve che in questi mesi ha galoppato tanto. ...

Crolla un soffitto durante Juve-Napoli : due feriti in una sala scommesse a Torino : Il gol di Koulibaly è stato il male minore, per alcuni ospiti di una sala scommesse a Chieri, nel torinese, dove un soffitto è Crollato durante la partita Juventus-Napoli di ieri sera. Due persone ...

Juve-Napoli - molto più di una partita di calcio : due mondi contro : molto più di una partita di calcio. Juve-Napoli di stasera che può valere un pezzo di scudetto è la sfida tra due mondi contro: le due principali squadre che rappresentano le due Italie più diverse, quella del Nord sabaudo e quella del Sud borbonico. Sono due Italie unite dalla stessa appartenenza nazionale ma separate da non indifferenti dettagli culturali e identitari, con la ferita aperta della spedizione dei mille che ha fatto l’Italia ...

Napoli - troppo piene le discoteche del sabato sera : sequestrati due locali 'in' : Durante la notte tra sabato e domenica, gli agenti dell'unità operativa del Vomero della polizia locale di Napoli hanno sequestrato il locale Galleria 19 in via San Sebastiano in quanto non rispettava ...

Ribaltiamo Juve-Napoli - altro che decisiva : due risultati su tre lasciano tutto aperto : Da giorni leggiamo considerazioni nette su Juve-Napoli di questa sera allo stadio: tanti pseudo esperti assicurano che sarà “decisiva“, come se fosse uno spareggio scudetto. “Il Napoli è costretto a vincere mentre la Juve ha due risultati su tre a disposizione“, aggiungono. La realtà è esattamente ribaltata. La partita di stasera, come ogni gara di calcio, ha tre possibili epiloghi: può finire 1, X o 2. E soltanto in un ...

Juventus - rifinitura allo Stadium : provate due formazioni anti-Napoli : TORINO - Sveglia, colazione e rifintura alla Stadium: la Juventus non cambia le abitudini e si avvicina alla partita scudetto contro il Napoli con il solito programma. Allegri ha diretto una breve ...

Juventus-Napoli - due dubbi : probabili formazioni - gli aggiornamenti Video : 2 Ore 12:50 - La probabile formazione della #Juventus. Conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il mister della Juventus lascia ancora una serie di dubbi ai giornalisti presenti. Dybala, Higuain e Mandzukic ancora in ballottaggio. Sull'argentino 'anziano' Max esprime però parole d'elogio, nonostante gli alti e bassi: con il Napoli sara' decisivo. dubbio anche per Höwedes, secondo molti titolare ma sino all'ultimo con Barzagli e ...

Napoli. Tentano di scippargli il Rolex : turista ferito - arrestati i due rapinatori : Rapina sventata a Napoli. La vittima è un 82enne thailandese, arrivato a Napoli in crociera, al quale due rapinatori hanno tentato di portare via un Rolex da 10mila euro mentre, con le sue due figlie, ...

Juventus-Napoli : le probabili formazioni : grosse sorprese nei due attacchi? Video : L'hanno attesa, immaginata e desiderata e, adesso, finalmente i tifosi e i giocatori di #Juventus e Napoli sono pronti per questa partita. Domenica 22 aprile, ore 20.45 all'Allianz Stadium, Juve e Napoli si giocano un pezzo enorme dello scudetto 2017/2018. In un campionato in cui non sono mancati continui capovolgimenti, è giusto che sia lo scontro diretto a dire la parola più importante su questo avvincente duello. E così, dopo aver combattuto ...

Juventus-Napoli : sfida scudetto tra due modelli diversi di calcio : I bianconeri dominano per fatturato, valore rosa e diffusione nel mondo ma De Laurentiis , e Sarri, hanno creato una macchina perfetta. O quasi...

JUVENTUS-Napoli - ALLEGRI/ Duello scudetto : "Domenica può essere decisiva - altrimenti..." : JUVENTUS-NAPOLI, parla ALLEGRI: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:31:00 GMT)