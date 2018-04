Napoli | Albiol | “non solo con la Juve | lottiamo contro tutto il Nord”

calcioweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) “I bianconeri hanno tantissimi tifosi, ma qui anondi loro, ma praticamenteil Nord. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo”. Sono le parole del difensore delRauldopo il successoi bianconeri ed in vista delle ultime partite. “Ora siamo vicini alla vetta cosa che non accadeva da quasi 30 anni e qui c’era Maradona… Per noi è più dura, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora –aggiunge il 32enne spagnolo ai microfoni di Radio Cope-.ama i suoi tifosi e il problema è che se vinciamo lo scudetto non potremo uscire di casa per un mese, ieri siamo stati un’ora e mezza col bus bloccati in aeroporto dai tifosi in festa, era folle, bellissimo. La gente è entusiasta, in caso di scudetto impazzirebbe”. Il calendario sembra favorire i partenopei: “Il calendario è ...