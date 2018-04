Napoli | ag Koulibaly | ' Cessione? Il rischio c' è | può succedere di tutto'

'I love you baby' - il gol di Koulibaly in Juventus-Napoli fa il giro del mondo : Dall'Asia al Sudamerica, il gol di Koulibaly contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. La vittoria del Napoli nel big match dell'Allianz Stadium non solo ha portato la squadra di Sarri a -1 dai bianconeri, ma ha generato un'onda social con tanti contributi diventati presto virali.

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Koulibaly segna e Napoli impazzisce di gioia : festa in piazza : Cori, festeggiamenti, slogan, bagni in fontana: i tifosi napoletani hanno passato buona parte della notte in piedi a festeggiare il gol di Koulibaly che al novantesimo minuto ha regalato ai partenopei la vittoria sulla Juventus a Torino, riportando...

Napoli - Nino D'Angelo festeggia "Koulibaly si' a vita mi'" : Festa Napoli dopo la vittoria sulla Juventus con il gol di Koulibaly. Il tifo partenopeo si è riversato nelle piazze e nelle vie d'Italia. Non solo: anche sui social network scattano i festeggiamenti. ...

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. La gioia di Koulibaly (Serie A 34^ giornata) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “crediamo nello scudetto” : “Noi abbiamo sempre creduto nello scudetto dobbiamo continuare così e crederci fino alla fine”. Koulibaly commenta così, a fine partita, la vittoria contro la Juve che ha permesso al Napoli di rifarsi sotto nella corsa scudetto. Il gol partita è del difensore: “Vincere qui era una missione praticamente impossibile – aggiunge – possiamo essere felici perché abbiamo giocato contro una squadra importante che in casa ...

Napoli vince allo Stadium - decide un gol di testa di Koulibaly al 90 : tifosi in delirio : Così ai microfoni di Premium Sport Maurizio Sarri commenta il successo del suo Napoli a Torino. 'La Juventus viene da sei scudetti e per questo rappresenta il potere 'tecnico' aggiunge è una squadra ...

Juventus-Napoli 0-1 - decide Koulibaly : 'Crediamo allo scudetto' : Roma, 23 apr. , askanews, Un colpo di testa di Koulibaly al 90 manda in Paradiso il Napoli e riapre la corsa scudetto a quattro giornate dalla fine. Il Napoli vince allo Stadium di Torino 1-0 contro ...

Juve-Napoli 0-1 - le pagelle. Fantasma Dybala - Koulibaly vola : Il Napoli batte la Juventus a Torino e risale a -1 dalla vetta riaprendo la corsa scudetto. La vittoria arriva quando il cronometro è vicino al rosso, ma è una vittoria meritata, alla fine, perchè il ...

?Il Napoli espugna lo Stadium : gol di Koulibaly - 1-0 alla Juve e la corsa scudetto è riaperta : Inviato a Torino L?impresa della storia, la vittoria più emozionante, dal copione più esaltante, tra le più belle di sempre: un Napoli favoloso batte la Juve nel...

Pagelle Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...

Koulibaly fa sognare Napoli - Juve ko : è a -1 : Koulibaly fa sognare Napoli, Juve ko: è a -1 Si riapre il campionato, il Napoli vince per la prima volta allo Stadium, dopo sette ko su sette nei precedenti, e lo fa nella serata più importante, riportandosi a -1 dai bianconeri. Decide un gol allo scadere del senegalese. Continua a leggere

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive