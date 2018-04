Musica | lo streaming detta legge

Cos'è Tidal - la piattaforma di Musica in streaming che sfida Spotify : Il progetto è decisamente ambizioso: sbaragliare il dominio di Spotify nel mondo. Ecco Cos'è Tidal , la piattaforma di musica in streaming di cui Vodafone, ai clienti aderenti al programma Happy Friday, ha regalato il servizio Premium per sei mesi. Vodafone, il regalo Happy ...

Spotify : sarà uno speaker per auto il primo dispositivo prodotto dal colosso della Musica in streaming? : Queste ultime settimane per Spotify, il colosso svedese della musica in streaming, sono state uno dei periodi più importanti nella storia della società. Dopo mesi di preparazione, infatti, la società ha fatto il suo debutto in borsa con una quotazione che ha registrato un’accoglienza positiva e che lascia ben sperare per il futuro. La società domina già il mercato dello streaming di musica online, attraverso il suo servizio che raggiunge ...

Spotify presenterà un gadget per lo streaming della Musica in auto - incluso nell'abbonamento - : Il rumor confermerebbe l'impegno dell' app di streaming musicale nell'implementazione dei comandi vocali nelle sue funzioni.

Spotify - la Musica in streaming debutta in Borsa : Dunque non sarà necessario emettere nuovi titoli, pagare commissioni alle banche per collocarli o viaggiare per il mondo per incontrare e convincere gli investitori ad acquistare: i titoli verranno ...

Spotify debutta in Borsa. La Musica in streaming sbarca a Wall Street : Domani Spotify debutta in Borsa: il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della musica, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa, e che ...

Streaming tv - Musica e giochi : da aprile zero barriere in Europa : Dal primo aprile al via la portabilità dei contenuti all'interno della Ue. Si potrà guardare la propria tv in Streaming anche fuori dai confini nazionali

Abbiamo chiesto a una classe di terza media se sia giusto pagare per ascoltare Musica in streaming : È opinione comune, infatti, che il pagamento per l'ascolto in streaming sia una piccolissima parte del guadagno di un artista, che fa i soldi soprattutto con i concerti, gli sponsor e il ...