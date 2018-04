Morto Galbusera - il re dei biscotti. Nel 1987 lo spot con Ilary Blasi bambina : Addio a Mario Galbusera . Il fondatore dell'omonimo biscottificio di Cosio Valtellino , Sondrio, di cui è stato alla guida per oltre 60 anni è Morto ieri sera. Nato a Morbegno nel 1924, Galbusera ...

È Morto Mario Galbusera - il «mago» dei biscotti : Mario Galbusera, fondatore della storica azienda di biscotti di Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, è morto lunedì sera, a 93 anni. Ne avrebbe compiuti 94 a giugno. Aveva iniziato, quando era giovanissimo, a lavorare nella pasticceria che il padre Ermete aveva aperto a Morbegno, in Valtellina. Mentre studiava da ragioniere, poi alla Bocconi, trasformava, insieme al fratello Enea, la sua bottega di pasticceri in un colosso nazionale del ...

Mario Galbusera - Morto a 93 anni il fondatore dell’azienda dolciaria. Dalla pasticceria del padre alla fama nazionale : È morto nella serata del 23 aprile Mario Galbusera, il fondatore dell’omonima società dolciaria con sede a Cosio Valtellino (Sondrio). L’imprenditore, che avrebbe compiuto 94 anni il prossimo giugno, ricopriva il ruolo di presidente onorario dell’azienda ed era stato nominato Cavaliere del lavoro nel 2002. Tutto è iniziato dal laboratorio di pasticceria del padre Ermete, poi trasformato in una società capace di sfornare ...

