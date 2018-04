Morti e feriti a Toronto | la città è nel caos

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Alle ore 19.30 italiane, uno scenario già visto ha sconvolto ladi. Un furgone bianco, infatti, ha travolto alcuni passanti, proseguendo la sua folle corsa per qualche centinaia di metri. Il guidatore, inoltre, avrebbe cercato di colpire le persone singolarmente, rendendo il tutto ancora più macabro e violento. Canada sotto shock Il fatto che nel centro dellacanadese, si stesse svolgendo il G20 dei ministri degli esteri aveva aumentato le misure di sicurezza. La terribile vicenda, però, si è consumata a circa trenta chilometri da quell'importante evento, in una zona in cui, molto probabilmente, si pensava che i controlli potessero essere più 'soft'. Secondo le ricostruzioni degli agenti e dei passanti sopravvissuti al misfatto, il furgone si sarebbe clamorosamente spostato dalla strada alla zona pedonale e, per oltre un chilometro, avrebbe investito le persone ...