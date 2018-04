Blastingnews

: Molte pensioni pagate meno di quanto spetta, ecco come recuperare i propri soldi - _pensionati_ : Molte pensioni pagate meno di quanto spetta, ecco come recuperare i propri soldi -

(Di martedì 24 aprile 2018) Negli ultimi mesi, grazie a campagne di sensibilizzazione ed iniziative dei patronati, molti #pensionati hanno scoperto che la #pensione loro erogata da parte dell'Inps era inferiore a quella che effettivamenteva. Il motivo è da attribuire nella stragrande maggioranza dei casi ai famosi diritti inespressi, cioè parte di assegnostico legato a prestazioni che l'Inps non eroga automaticamente. Sta al pensionato adoperarsi per farsi accreditare le prestazioni aggiuntive sulla pensione che altrimenti restano nella casse dell'Inps. Il fatto che per risparmiare, dal 2011 l’Istituto non spedisca più a casa del pensionato il modello Obis/M, cioè la busta paga del pensionato con il riepilogo di tutte le voci componenti l’assegnostico, ha prodotto un problema su vasta scala. Secondo i dati della Cgil sarebbe una pensione ogni 4 erogata dall'istituto di previdenza ...