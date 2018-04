Ministero della Salute ritira farina e semi di cumino | ecco perchè

Farina mix per dolci ritirata dal Ministero della Salute : la marca interessata Video : Un nuovo #Richiamo è stato diramato per quanto riguarda un'alimento di origine italiana. Fino a qualche giorno fa abbiamo parlato del ritiro dal commercio del salame spinata romana per via di una probabile contaminazione da listeria. L'alimento in quel caso aveva visto il ritiro in molte citta' dell'Europa perché si trattava di un salame prodotto in Italia ma rivenduto anche all'estero. Il nuovo caso ritiro alimentare riguarda invece una Farina ...

Farina mix per dolci ritirata dal Ministero della Salute : la marca interessata : Un nuovo richiamo è stato diramato per quanto riguarda un'alimento di origine italiana. Fino a qualche giorno fa abbiamo parlato del ritiro dal commercio del salame spinata romana per via di una probabile contaminazione da listeria. L'alimento in quel caso aveva visto il ritiro in molte città dell'Europa perché si trattava di un salame prodotto in Italia ma rivenduto anche all'estero. Il nuovo caso ritiro alimentare riguarda invece una Farina ...

Soia non dichiarata in etichetta : Ministero della Salute richiama farina Dolce Soffice : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute. In una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

"Abbandono dell'italiano per un sovrabbondante ricorso all'inglese". L'Accademia della Crusca bacchetta il Ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

Atac - Ministero minaccia revoca del contratto di servizio alla municipalizzata dei trasporti della capitale : Una lettera del ministero Infrastrutture e trasporti arrivata nel pomeriggio al Comune di Roma manifesta la possibilità che venga revocata ad Atac la gestione del trasporto pubblico capitolino. Fonti non ufficiali del Campidoglio, contattate da ilFattoQuotidiano.it, confermano la notizia lanciata dall’Agenzia Dire e parlano di paventate difficoltà da parte dell’azienda – sotto procedura di concordato preventivo presso il Tribunale Fallimentare ...

Salmonella nei semi di cumino Bio - Ministero della salute annuncia ritiro dal mercato : Il ritiro per rischio microbiologico riguarda diversi lotti di confezioni di semi di cumino Biologici a marchio Nuova Terra.Continua a leggere

Allergene non dichiarato : Ministero della Salute richiama patatine Snack Fun : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute in una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Bari - Ministero della Giustizia non paga l’affitto. Inail dà 30 giorni per lasciare il palazzo : Una diffida a lasciare entro 30 giorni il PalaGiustizia di via Nazariantz a Bari è stata notificata dall’Inail, proprietario dell’immobile, al ministero della Giustizia, moroso da tre anni del canone di locazione. La diffida risale allo scorso 28 marzo ed è l’ultimo atto di una contesa avviata più di un anno fa con numerose messe in mora alle quali via Arenula, secondo quanto scrive l’Ansa, non ha ottemperato. Da quando, nel 2015, la ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della Salute lancia l’allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

Quanto costerà un viaggio della Gioconda? Il Louvre ha fatto i calcoli e ha presentato il conto al Ministero : Dopo i sogni di gloria, si passa alla cassa. Qualche tempo fa il ministro della cultura francese Francoise Nyssen ha annunciato di essere favorevole a un tour itinerante della Gioconda nel mondo: "Non vedo perché certe cose debbano restare confinate. Il mio obiettivo è sempre stato quello della lotta alla segregazione culturale". Ma dal Louvre ai musei che sognano di ospitare il capolavoro di Leonardo Da Vinci il passo non è ...

Allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Leonardo : contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito : In base agli accordi con il Ministero della Difesa britannico e con Boeing, Leonardo integrerà sensori e contromisure per garantire a questi elicotteri il livello di protezione più elevato al mondo. ...

Statali - il Ministero della Pa : entro giugno le pagelle - in ballo i premi : Il ministero della Pubblica amministrazione suona un campanello di allarme per spingere le amministrazioni a mettere subito a punto le pagelle dei dipendenti pubblici. L'ufficio per la valutazione ...