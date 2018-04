vanityfair

: Milano si è svegliata (ed è bella assai) - MISTERO_MISTERI : Milano si è svegliata (ed è bella assai) - __underwater__0 : Oggi ho sognato che mio fratello nasceva prematuro e che io non riuscivo ad andare in ospedale perché ero via. Quan… - _itsvalentine_ : RT @_NorthOfHeaven_: Oggi mi sono svegliata con la voglia di mettere ansia... Quindi...mancano 140 giorni al concerto di Milano. ?? -

(Di martedì 24 aprile 2018) E così, grazie al Salone del Mobile, altre 500.000 persone hanno visto, la megalopoli più minuscola del mondo. Un milione e mezzo di abitanti tra cui s’annidano i cittadini di una serie infinita di sottocapitali: moda e finanza, editoria e televisione, design e architettura, arte e alta cucina (da 7 al 13 maggio c’è il festival Food City), artigianato e industria. Una Parigi in versione modellino, ma senza le sirene continue delle camionette della polizia. Una Berlino con molti più giorni di sole l’anno. Una Londra democratica e con centinaia di eventi gratuiti, senza re né regine. «Resta ancora la capitale dello chic, ma s’èe ha capito di poter essere anche molto divertente» ha scritto il The Times, tracciando una guida per chi scegliesse di esplorarla. Una media di dieci milioni di viaggiatori l’anno che rimangono stupiti per le mostre giganti in spazi piccoli come ...