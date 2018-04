Milano : rapinavano viaggiatori e pendolari - sgominata baby gang : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Commettevano rapine prevalentemente alle fermate di autobus, in stazioni ferroviarie e a bordo di treni, colpendo in alcuni casi anche giovanissimi. Un meccanismo talmente rodato, che ha permesso loro di portare a termine almeno venti colpi. La banda, composta da otto ragazzi di cui sei minorenni, è stata sgominata dai carabinieri che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere ...