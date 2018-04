Milan tra cinesi - Elliott - nuovi soci e l'Uefa : ecco le date decisive : ... grande appassionato di calcio e figlio di Paul Singer, fondatore nel 1977 a New York e amministratore delegato dell'hedge fund, protagonista in questi giorni anche sulla scena dell'economia italiana.

Milan - Borini : 'Un peccato lasciare Liverpool prima dell'arrivo di Klopp. Tra i Reds e la Roma...' : Presente negli studi di Premium Sport per la sfida di Champions tra Liverpool e Roma, l'attaccante del Milan e doppio ex delle squadre impegnate stasera Fabio Borini , si è così espresso sul grande incontro internazionale: '...

Sportradar - tappa a Milanello : ANSA, - ROMA, 24 APR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'ICS, ha fatto tappa oggi a Milanello, centro ...

Bose europee contrastate - a Milano bene il lusso : Le Borse europee chiudono contrastate, sulla scia del ribasso di Wall Street dopo che i rendimenti decennali americani hanno toccato la soglia del 3% per la prima volta da gennaio 2014. A Milano l'...

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...

Milano avrà presto il suo FeSTival delle serie tv: è in arrivo FeST, una quattro giorni interamente dedicata al mondo del piccolo schermo durante la quale si susseguiranno incontri, proiezioni e dj set nella cornice del capoluogo lombardo. FeST Nasce grazie all'iniziativa di Marina Pierri, giornalista per Il Corriere della Sera e docente dello IED di Milano, e Giorgio Viaro, giornalista e direttore della rivista mensile Best Movie.

Nasce FeST - il festival delle serie TV tutto Milanese : incontri - proiezioni e dj set tra l’11 e il 14 ottobre 2018 : Milano avrà presto il suo FeSTival delle serie tv: è in arrivo FeST, una quattro giorni interamente dedicata al mondo del piccolo schermo durante la quale si susseguiranno incontri, proiezioni e dj set nella cornice del capoluogo lombardo. FeST Nasce grazie all'iniziativa di Marina Pierri, giornalista per Il Corriere della Sera e docente dello IED di Milano, e Giorgio Viaro, giornalista e direttore della rivista mensile Best Movie. La sua ...

Milano : in Bicocca si rievoca la battaglia del 1522 tra Francia e Spagna : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - La battaglia della Bicocca, uno degli episodi salienti delle 'guerre d'Italia' combattute nel '500 tra Francia e Spagna per il dominio dell'Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Venerdì prossimo, 27 aprile, nel campus dell'Ateneo, per il secondo anno consecuti

Pomeriggio 5/ Barbara d’Uso torna a Milano dopo la trasferta romana : Oggi, martedì 24 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso tornata a Milano.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Fiera Milano rientra nel segmento Star della Borsa : Fiera Milano Spa rientra nel segmento Star di Borsa Italiana . La società rende noto che 'con provvedimento nr. 8450, Borsa Italiana Spa ha disposto la riattribuzione della qualifica Star , segmento ...

