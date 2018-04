Milan | ora Mirabelli è a rischio

Finale Coppa Italia Juventus-Milan : dove vederla in diretta tv e orario Video : Il campionato di Serie A si sta avviando alla conclusione. In attesa dei Mondiali di Russia, dove l’Italia sara' assente, ci attendera' l’atto Finale della Tim Cup [Video]. A contendersi il trofeo nazionale saranno #Juventus e #Milan, che in semiFinale hanno eliminato rispettivamente Atalanta e Lazio. I bianconeri hanno conquistato la #Coppa Italia per 12 volte, addirittura 3 volte nelle ultime 3 edizioni, con una striscia positiva iniziata ...

Milano - saluti romani e camicie nere alla commemorazione per i caduti della Rsi. Procura valuta apertura fascicolo : La Procura di Milano ha disposto accertamenti di cui si sta occupando la Digos in merito alla commemorazione di domenica 22 aprile (nel video pubblicato sul canale youtube di Radio Popolare), con tanto di saluti romani e camicie nere, al Campo X del cimitero Maggiore di Milano dei caduti della Repubblica di Salò, organizzata da associazioni di reduci e combattenti con rappresentanti di Forza Nuova, Lealtà e Azione, Casapound e Fiamma Tricolore e ...

Finale Coppa Italia Juventus-Milan : dove vederla in diretta tv e orario : Il campionato di Serie A si sta avviando alla conclusione. In attesa dei Mondiali di Russia, dove l’Italia sarà assente, ci attenderà l’atto Finale della Tim Cup. A contendersi il trofeo nazionale saranno Juventus e Milan, che in semiFinale hanno eliminato rispettivamente Atalanta e Lazio. I bianconeri hanno conquistato la Coppa Italia per 12 volte, addirittura 3 volte nelle ultime 3 edizioni, con una striscia positiva iniziata contro la Lazio ...

Chievo-Inter 1-2 : Icardi-Perisic ancora in gol. L’Atalanta vince e supera il Milan|Classifica : La squadra di Spalletti corre diversi rischi nel primo tempo poi arrivano le reti dell’argentino e dell’esterno. Nel finale accorcia le distanze Stepinski e Tomovic si divora un gol

H-Farm - ancora rinvii per il campus in Veneto : “Andiamo a Milano” : (Foto. H-Farm) H-campus, l’incubatore di startup e centro di innovazione a Treviso, sta valutando di traslocare a Milano un investimento da 65 milioni di euro per ampliare il polo di formazione. Il motivo? Un nuovo posticipo al via libera al progetto, per effetto dell’ultima decisione della Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale di Regione Veneto. Per H-Farm la decisione ritarda la costruzione di un centro di ...

Disabili - a Milano il mezzo pubblico è un’incognita. “Vuole usare la metro? Chiami mezz’ora prima” : Impossibile essere sicuri di poter viaggiare in metropolitana programmando in anticipo gli spostamenti con la carrozzina. Per sapere se si riuscirà ad arrivare a destinazione bisogna aspettare il giorno stesso del viaggio e telefonare all‘Atm mezz’ora prima di uscire di casa. Solo in quel momento è possibile accertarsi che sia tutto funzionante: ascensori, montascale, sollevatori, pedane. E che ci sia un operatore per l’assistenza. ...