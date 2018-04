calcioweb.eu

: #Milan, nubi sul futuro: indiscrezioni a sorpresa su #Mirabelli e salta un colpo di mercato - CalcioWeb : #Milan, nubi sul futuro: indiscrezioni a sorpresa su #Mirabelli e salta un colpo di mercato -

(Di martedì 24 aprile 2018) Ilnon sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Gattuso è reduce dall’incredibile ko nella gara di campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche ildel club con novità importanti nelle ultime ore. Uno degli uomini più discussi del momento è Massimiliano, tanto eto in estate dopo la raffica di colpi messi a segno, quanto massacrato in diverse fasi dell’annata complicata rossonera. Adesso sembra che la proprietà, secondo quanto rivelato dalla rosea, abbia boicottato unquasi messo a segno dal dsista.infatti era ad un passo dalla firma di Bernard, esterno dello Shakhtar che potrebbe già firmare a parametro zero, data la scadenza del suo contratto con gli ucraini nel mese di giugno. Bernard però non approderà in rossonero, a causa del freno posto dalla proprietà. Sembra infatti che Elliott abbia chiesto la ...