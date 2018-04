MILAN | MIRABELLI SOTTO ACCUSA Elliott | affiancatelo o sostituitelo | e dalla

MILAN - nubi sul futuro : indiscrezioni a sorpresa su Mirabelli e salta un colpo di mercato : Il Milan non sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Gattuso è reduce dall’incredibile ko nella gara di campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche il futuro del club con novità importanti nelle ultime ore. Uno degli uomini più discussi del momento è Massimiliano Mirabelli, tanto esaltato in estate dopo la raffica di colpi messi a segno, quanto massacrato in diverse fasi dell’annata complicata rossonera. ...

MILAN - la proprietà cinese mette sotto accusa Mirabelli : Stop dalla Cina all'arrivo di Bernard a parametro zero. Intanto Elliott spinge per un nuovo corso tecnico

MILAN - la proprietà boccia Bernard : ora Mirabelli è sotto accusa : Nel pezzo di Alessandra Gozzini e Carlo Laudisa, che troverete in edicola con La Gazzetta dello Sport , si approfondisce il caso che in questo momento sta mettendo in discussione il futuro del ...

MILAN - ora Mirabelli è a rischio : RAPPORTO INCRINATO - La sconfitta col Benevento, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , ha incrinato un rapporto che sembrava solido. Mirabelli nel post partita ci ha messo la faccia ...

MILAN - Benevento alle spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso Video : Il #Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilita'. La sconfitta complica i piani per ...

MILAN-Benevento 0-1 - Gattuso : «Squadra senz'anima - mi vergogno» Mirabelli : chiediamo scusa ai tifosi : «Mi vergogno in maniera pazzesca» sibila a bassa voce Rino Gattuso nella pancia di San Siro a mezzanotte, dopo aver deciso di annullare il giorno di riposo. «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi: all'...

MILAN - Juventus - pronta una trattativa che farà discutere : Mirabelli ci pensa Video : Il #Milan deve difendere il posto in Europa League. C'è anche una finale di Coppa Italia da giocare e magari da vincere. Non è ancora finita la stagione rossonera e questi dati lo certificano, ma la societa' è ampiamente proiettata alla prossima stagione. Marco Fassone pensa a risolvere le questioni di natura amministrativa ed economica, Massimiliano Mirabelli è concentrato nel setacciare l'Europa alla ricerca dei migliori affari possibili. Rino ...

MILAN - Mirabelli pronto allo scontro finale e ad un'estate calda : ecco perché Video : Il #Milan alza l'asticella. I dirigenti non lo diranno mai a chiare lettere, ma proveranno a farlo. Non sembra preoccupare la situazione societaria. Si assistera' tuttavia ad un mercato che, salvo sorprese, sara' molto diverso da quello della scorsa estate. Occorrera' evidentemente elaborare strategie che possano portare risorse senza aspettarsi finanziamenti esterni da parte della proprieta' [Video] Milan: le idee di Mirabelli e ...

MILAN - dichiarazione a sorpresa di Gattuso : ecco il piano di Mirabelli Video : Il #Milan vive in due dimensioni: quella del presente che si chiama ancora campionato, quella del futuro dove c'è da mettere in regola la situazione societaria e da delineare le strategie future del #Calciomercato. In questo senso si registrano due basi di partenza: il rinnovo a lungo termine di Rino Gattuso ed una squadra che ad oggi ha l'eta' media giusta per programmare. Si, perchè questo è un Milan molto giovane e che se dovra' alzare ...

MILAN - Mirabelli pronto a prendere il nuovo Thiago Silva : i dettaglli Video : Il #Milan da qualche anno ha perso la dimensione che ha avuto per tanti anni. Quello rossonero era un club che dominava in Italia ed in Europa ed anche quando non vinceva ci andava vicino. Non serve spiegare ai tifosi rossoneri quanto le cose siano cambiate nell'ultimo periodo, dato che hanno patito sulla loro pelle cosa significhi restare alla periferia delle grandi squadre italiane ed europee. Il progetto orchestrato da Fassone e Mirabelli è ...

Calciomercato MILAN - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

MILAN - Mirabelli vuole tre super colpi : squadra stellare per il 2018/2019 Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estiva. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha intenzione di rinforzare notevolmente la squadra e vuole mettere a segno alcuni importanti colpi in attacco. Un reparto che sara' rafforzato sicuramente è l'attacco, dal momento che Kalinic e André Silva non hanno reso secondo le aspettative. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, uno degli ...