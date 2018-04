Milan | i cinesi sarebbero furiosi | pronta rivoluzione con ‘vittime’ eccellenti?

Perez : 'Inter e Milan ai cinesi? Al Real non accadrà - ecco perché' : 'È il mondo che cambia. In Spagna anche l'Espanyol e il Granada sono passati ai cinesi. Ma al Real questo non potrà succedere, perché il Madrid appartiene ai soci. E tra i soci d'onore ci sono grandi ...

Milan - Gattuso ha già rinnovato ma i conti si fanno alla fine (e quelli dei cinesi non tornano) : La sconfitta a testa alta contro la Juventus, il derby pareggiato per grazia di Icardi, l’1-1 casalingo all’ultimo minuto contro il Sassuolo: la rimonta europea del Milan di Gattuso sembra essersi fermata sul più bello. continuerà, invece, l’avventura di Ringhio sulla panchina rossonera: la società in settimana gli ha fatto firmare un contratto addirittura fino al 2021, prima che la stagione terminasse. Ma i conti si fanno alla fine e quelli dei ...

Incredibile novità sul Milan - i cinesi pensano alla cessione. Ecco chi è Dmitry Rybolovlev - il magnate russo interessato al club : Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti la situazione finanziaria del Milan si stanno facendo alquanto preoccupanti il presidente Li non sembra avere i soldi necessari per ripianare il debito con Elliott e il fondo americano sarebbe pronto a rilevare il Milan per metterlo all’asta. Fra i possibili compratori ci sarebbe anche Dmitry Rybolovlev, nome che non è nuovo agli ambienti calcistici. Il magnate russo è infatti l’attuale presidente del ...

Chi c'è dietro gli Ncc cinesi abusivi di Milano : Chinatown punta il dito contro l'assenza di norme. Il Tribunale di Roma nel maggio del 2017 diede il via libera 'definitivo' ad Uber di operare in Italia, emettendo una sentenza che per almeno due ...

Chi c'è dietro gli Ncc cinesi abusivi di Milano : Malpensa in subbuglio a causa dell’app “Risciò” degli autisti cinesi: da due settimane, scrive il Corriere della Sera, gli Ncc (noleggio con conducente) hanno organizzato una protesta contro i guidatori cinesi senza licenza, sfiorando la rissa e arrivando all’uso di spray urticante. Il problema è stato messo in luce dai recenti servizi andati in onda su Striscia la Notizia e le Iene, che hanno denunciato il ...

Milan nei guai. Cessione ai cinesi - aperta inchiesta : “operazioni sospette” : Cessione Milan, aperta inchiesta– Sulle tre “segnalazioni di operazioni sospette”, trasmesse nei mesi scorsi dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alla Gdf in relazione alla vendita del Milan all’imprenditore cinese Yonghong Li, in Procura a Milano è aperto, allo stato, un fascicolo ‘a modello 45’, ossia il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Un fascicolo, dunque, al ...

Milan - addio ai cinesi e a Yonghong Li? La cordata araba che vuole comprare il club rossonero : Yonghong Li , presidente del Milan, sarebbe pronto a lasciare la guida del club e sarebbe in cerca di qualcuno che possa non solo comprare il pacchetto di azioni maggioritario, ma anche farsi carico ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie : Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro ...