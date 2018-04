Migranti - la Cassazione conferma il sequestro della nave Iuventa : La nave Iuventa , della ong tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo. La Cassazione ha conferma to il sequestro dell'imbarcazione, disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto. ...

Migranti - Cassazione conferma sequestro della nave Iuventa. Per procura Trapani ong “collusa” con trafficanti : Il sequestro risale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. La Iuventa, nave della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di Migranti in difficoltà perché la Cassazione ha confermato il sequestro della nave disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse ...