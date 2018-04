Migranti | Cassazione conferma sequestro della nave Iuventa Per procura Trapani ong

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Ilrisale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. Laorganizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni diin difficoltà perché lahato ildisposto dalladinello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse una “collusione” tra trafficanti e soccorritori. Intanto, informa l’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), il conto delle vittime dei ‘viaggisperanza’ è arrivato quest’anno a 571. Nello stesso periodo del 2017 erano stati registrati 1.091 morti, ma gli arrivi in Europa erano stati 44.058, contro i 18.939 di quest’anno. Il tasso di mortalità delle traversate è dunque salito. Sempre nel 2018, 4.790 ...