Micaela e Chiara | «Il nostro Niccolò | primo italiano figlio di due madri»

(Di martedì 24 aprile 2018) Anche l’Italia ha il suo «royal baby», si chiamaPietro Foglietta Ghisleni ed è ilbambinoregistrato all’anagrafe comedi due mamme. È successo a Torino, dove l’amministrazione comunale guidata dalla sindacaAppendino, ha firmato una pagina storica per il riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti i bambini. «Ci sentiamo ancora in un frullatore, due dei più grandi avvenimenti della nostra vita, ovvero la nascita biologica e anagrafica di, ci hanno travolto in pochi giorni», ci raccontaGhisleni, mamma diinsieme aFoglietta, consigliera comunale Pd e madre biologica del piccolo. «Questo risultato è il frutto di una volontà che risale a diversi anni fa. Sono una studiosa di bioetica e diritto, da anni m’informo e ragiono su come funzionano i riconoscimenti alla nascita negli altri ...