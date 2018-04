METEO prima settimana di Maggio | FRESCO | a tratti MALTEMPO con TEMPORALI

METEO - arriva la “bomba” di primavera. Caldo fuori stagione e temperature ben oltre la media del periodo. Le previsioni che fanno piacere agli amanti della bella stagione : La primavera entra nel vivo e, anzi, sembrerà un po’ estate. Apollo, un imponente campo di alta pressione, conquisterà il nostro Paese, ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma via via prenderà possesso anche di quelle centro-meridionali. Il suo dominio – spiegano gli esperti del sito ‘ilMeteo.it’ – durerà almeno fino al 25 aprile: il sole sarà l’assoluto protagonista e il clima sarà davvero Caldo. ...

Liridi le METEOre di Primavera : Il bel tempo di questi giorni sarà utile nell’osservazione del cielo, specialmente nella giornata di Domenica che ci sarà il picco delle Liridi, le Meteore della Primavera. Lo sciame è stato originato dalla cometa C/1861 G1 (cometa Thatcher), che ha un periodo di oltre 400 anni. In generale durante il loro periodo di picco la […]

METEO 25 aprile e 1 maggio - arriva “Apollo”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare per i festivi di primavera - ponti compresi. Qualcuno sorride - qualcuno no… : Finalmente si inizia a intravedere l’alta pressione. Nel corso dei prossimi giorni di aprile un campo anticiclonico che gli esperti del Meteo.it hanno chiamato Apollo (come il Dio del Sole), posizionato su tutta l’Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l’Europa. Un lembo di esso dal Marocco salirà verso la Penisola iberica e raggiungerà presto la Francia e la Germania, un altro lembo salirà dalla Libia verso la ...

METEO - ARRIVA LA PRIMAVERA/ Ma dal 1° maggio addio al caldo e tornano i temporali : METEO, ARRIVA la PRIMAVERA, anticiclone stabile: primi caldi al nord con temperature fino ai 25°. Sta per ARRIVAre il bel tempo sulla nostra penisola, a cominciare dalla Valpadana(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:50:00 GMT)

METEO - arriva la primavera : inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : ROMA - Dovremmo quasi esserci, un altro paio di giorni di pioggia e atmosfera da Blade Runner e poi dovrebbe arrivare finalmente la primavera. Quella con il caldo anche la sera, le finestre aperte in ...

METEO - arriva la primavera : inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : Temporali diffusi fino a mercoledì ma temperature in graduale aumento con picchi fino a 24-25 gradi. Dal 19 l'alta pressione invade l'Italia. Bel tempo anche...

METEO : nuova ondata di maltempo in arrivo. Sarà una primavera inquieta : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà responsabile di una nuova ondata di maltempo al Centronord" – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – "Fase clou del peggioramento tra mercoledì sera e giovedì con piogge anche abbondanti ...

METEO : sarà una primavera inquieta - nuova ondata di maltempo in arrivo : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà ...

METEO - la primavera si fa attendere : ancora pioggia e freddo : Altro che primavera, dopo qualche giorno di caldo una nuova perturbazione colpirà l'Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile. Il maltempo interesserà in un primo momento le...

METEO - la primavera si fa attendere : ancora pioggia e neve : Altro che primavera, dopo qualche giorno di caldo una nuova perturbazione colpirà l'Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile. Il maltempo interesserà in un primo momento le...

Previsioni METEO - è Primavera al 75% : Aprile di caldo anomalo sull’Italia ma con grandi piogge al Centro/Nord : 1/28 ...

METEO : calo termico e perturbazioni allontanano la primavera : Meteo: la situazione generale attesa in Europa ed in Italia Meteo ITALIA, SITUAZIONE GENERALE Un campo di alta pressione andrà rafforzandosi tra Norvegia, Baltico e Russia, collegandosi all'...

METEO weekend. Torna l’alta pressione - sole prima del maltempo : domenica pioverà : L'anticiclone spinge verso il Belpaese, garantendo una fase Meteo più stabile. Un intervallo in pieno stampo primaverile (sole e 24° a Sud) tuttavia breve: un peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domenica in Sardegna e nell’estremo Nordovest.Continua a leggere

Previsioni METEO - fine settimana dal sapore primaverile sull’Italia - ma ad inizio settimana ritornano piogge e temporali : 1/13 ...