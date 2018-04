Meteo 25 aprile e 1 maggio | i ponti ‘crollano’ Previsioni non buone | tutta colpa

Meteo 25 aprile : sole da Nord a Sud e temperature sopra la media : La giornata festiva del 25 aprile vedrà l'alta pressione protagonista del tempo sul nostro Paese, ma si tratterà dell'ultimo giorno di dominio assoluto dell'anticiclone, quantomeno su una parte d'Italia. Da giovedì previsti temporali via via più frequenti in particolare al Nord.Continua a leggere

Le previsioni Meteo per domani - mercoledì 25 aprile : Festa della Liberazione, sole un po' ovunque The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 25 aprile appeared first on Il Post.

Meteo sino 30 Aprile : ANTICICLONE - ma con primi TEMPORALI e poi STOP caldo : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 24 AL 30 Aprile 2018, ANALISI E PREVISIONE L'alta pressione ha spostato i suoi massimi sul bacino del Mediterraneo, e determina condizioni METEO stabili sull'...

Previsioni Meteo Roma Martedì 24 aprile 2018 : Previsioni Meteo Roma Martedì 24 aprile 2018. A Roma previsti cieli poco nuvolosi e temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Roma Cieli poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio; nuvolosità diffusa anche in serata. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori; nuvolosità in diradamento entro il pomeriggio. Ancora nubi sparse nel corso ...

Meteo Sardegna : anticipo d’estate per il ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Meteo a passo di gambero : estate fino alla sera del 25 aprile - poi torna la pioggia : fino al 25 aprile "regge" il bel tempo sulla Penisola, poi dal 26 aprile anticiclone in graduale indebolimento con qualcheacquazzone o temporale specie al Nord e ridimensionata termica. Un passo avanti verso l'estate, poi torna la primavera"piovosa". Molto incerte al momento le previsioni per il ponte del 1 maggio.fino al 25 aprile (compreso) prove d'estateProve d’estate fino al 25 aprile compreso sull’Italia, grazie all’anticiclone europeo che ...

Le previsioni Meteo per domani - martedì 24 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, martedì 24 aprile appeared first on Il Post.

Meteo - Italia baciata dal sole : caldo estivo fino al 25 aprile : La Penisola sarà protetta dall'alta pressione almeno fino a mercoledì con sole praticamente ovunque e temperature decisamente calde e fuori stagione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - ancora sole e caldo anomalo nella settimana del 25 Aprile ma altri temporali sono in agguato : 1/22 ...

Meteo : sole e caldo fino al 25 aprile - poi acquazzoni e calo termico : Prove d'estate fino al 25 aprile sull'Italia, grazie all'anticiclone europeo che porterà tanto sole e temperature da inizio giugno, in particolare al Nord dove sono attese punte di 27-29°C, conferma ...

Meteo : caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Le previsioni Meteo per domani - lunedì 23 aprile : Continuerà a fare bello più o meno ovunque, con qualche eccezione The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 23 aprile appeared first on Il Post.

Allerta Meteo Domenica 22 Aprile : nella “Giornata della Terra” forti temporali pomeridiani in Campania - Calabria e Sicilia : 1/9 L'instabilità provocata da un'area depressionaria proprio al Sud Italia nella ...

Meteo Italia - super caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’Italia. Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteorologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana, con valori di 13°C superiori alla norma. Alcune stazioni Meteorologiche hanno stravolto i precedenti ...