MESSICO | UCCISI E SCIOLTI NELL' ACIDO TRE STUDENTI SCOMPARSI Un paese in ginocchio per la

MESSICO : Daniel - Marco e Javier torturati - uccisi e sciolti nell'acido dai narcotrafficanti : I tre studenti erano scomparsi lo scorso 19 marzo: un'inchiesta ha svelato che sono stati rapiti, torturati, uccisi e poi sciolti nell'acido.

MESSICO - uccisi i tre studenti scomparsi : “Torturati e sciolti nell’acido solforico dai narcos di Jalisco. È stata una vendetta” : Torturati, uccisi e sciolti nell’acido. Sono stati ammazzati così i tre giovani studenti di cinema dell’Audiovisual Media University rapiti il 19 marzo scorso nei pressi della città di Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco. Lo hanno riferito le autorità del posto, aggiungendo che due sospetti sono stati arrestati e sono stati emessi mandati d’arresto per altri sei malviventi. Secondo gli investigatori, gli assassini appartengono alla ...

MESSICO - rivolta dei detenuti in un carcere : uccisi 7 poliziotti : Sette poliziotti sono stati uccisi in Messico in un'operazione delle forze dell'ordine per reprimere una rivolta di detenuti scoppiata in una prigione nello Stato di Veracruz, nell'est del Paese. E' avvenuto nel carcere di La Toma, ad Amatlan, riferiscono le autorità locali. Gli agenti stavano cercando di riportare l'ordine ma "sono stati respinti dai detenuti che hanno sequestrato strumenti dal workshop di falegnameria" usandoli come armi.