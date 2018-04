Mercedes-Benz Classe A L Sedan - Si allunga e si fa berlina

Mercedes-Benz Vans rivoluziona lo Sprinter" : Forte di oltre 3,4 milioni di unità vendute in tutto il mondo Mercedes-Benz Vans ha rivoluzionato il suo bestseller Sprint. Giunto alla terza generazione il veicolo commerciale della casa della stella si propone con una gamma talmente ampia che tra ...

Mercedes-Benz - Nuovi cerchi e accessori per la Classe A : Nelle scorse ore dalle linee produttive della fabbrica tedesca di Rastatt sono usciti i primi esemplari della nuova generazione della Mercedes Classe A, dando il via a un processo che porterà alla nascita di una nuova famiglia di otto compatte che saranno prodotte in tre diversi Continenti. Le piccole della Stella, oltre che in Germania, nasceranno in Ungheria nell'impianto di Kecskemét e a Uusikaupunki in Finlandia insieme ai partner della ...

Mercedes-Benz - Uno sguardo agli interni della nuova Classe B : Sono passati ormai diversi mesi dai primi avvistamenti della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe B e con l'avvicinarsi del debutto sul mercato i prototipi della monovolume hanno pian piano iniziato a perdere le camuffature. Gli esterni dei muletti della nuova B, infatti, sono ancora totalmente ricoperti di pellicole, fatta eccezione per alcuni dettagli, contrariamente all'interno dell'abitacolo dove non è presente quasi nessuna ...

Mercedes-Benz CLS - ecco perché potresti non voler più scendere : Il traffico di Firenze è insostenibile, sempre. Per fortuna, però, questa volta lo affrontiamo seduti al volante di una delle auto più confortevoli che ci siano, la nuova Mercedes CLS. Una elegantissima coupé quattro porte e cinque posti, con un corpo sexy e un muso aggressivo. Traffico a parte, Firenze è bellissima, sempre. Soprattutto quando (come nel momento in cui scriviamo) il primo sole primaverile fa schiudere i fiori di pesco e di ...

Mercedes-Benz EQ C - Nuovo avvistamento della Suv elettrica : A pochi giorni dalla diffusione delle prime foto spia ufficiali la Mercedes-Benz EQC è stata nuovamente avvistata durante i collaudi stradali in Germania. La prima elettrica del marchio di Stoccarda arriverà sul mercato il prossimo anno e aprirà la strada a una nuova gamma di modelli a zero emissioni, tutti accomunati dal Nuovo brand EQ.Ancora nascosta. Rispetto alle immagini già in nostro possesso questi nuovi scatti mostrano un prototipo con ...

Mercedes-Benz Classe C - Il restyling arriva anche su coupé e cabriolet : Dopo il restyling della Classe C berlina e station wagon che si è visto al Salone di Ginevra, la Mercedes-Benz presenta gli aggiornamenti delle due versioni sportive a due porte: la coupé lanciato alla fine del 2015 e la cabriolet disponibile dall'estate del 2016, entrambe prodotte nello stabilimento di Brema. I miglioramenti più importanti a colpo d'occhio: nuovi motori a quattro cilindri, alcuni dei quali con sistema ...

Mercedes-Benz saluta il ritorno della CLS : Dopo 14 anni di apprezzata carriera la Mercedes CLS ritorna, in un certo senso, alle origini, con la terza generazione. Le vendite mondiali sono state 375.000 di cui 14.000 in Italia. Dopo avere inventato nel lontano 2004 il...

Mercedes-Benz - Punta ai tre milioni di auto l'anno entro il 2020 : La Mercedes-Benz Punta ad aggiornare ancora i propri record di vendita dopo un 2017 ai massimi storici. La Casa automobilistica tedesca, secondo quanto affermato dal responsabile della produzione Markus Schaefer alla testata automobilwoche, ha in programma di aumentare ulteriormente la capacità produttiva dei suoi stabilimenti per arrivare a tre milioni di veicoli entro il 2020, il 25% in più rispetto agli oltre 2,4 milioni dello scorso ...

Mercedes-Benz accoglie gli e-sport nei suoi showroom con TimetoRace : La digitalizzazione è sempre più protagonista degli showroom di Mercedes-Benz che sabato 17 e domenica 18 marzo, in occasione dell’open week-end di GLC invitano gli appassionati di e-sport a confrontarsi con...

Mercedes-Benz - Investimento da 100 milioni per la fabbrica di batterie in Thailandia : La Mercedes-Benz ha annunciato un Investimento di 100 milioni di euro nellarco di un biennio per ampliare e ammodernare la fabbrica di batterie di Bangkok, in Thailandia. Le operazioni saranno effettuate in collaborazione con il partner locale Thonburi automotive assembly plant (Taap) e mirano a sostenere la domanda di vetture elettriche nel Sud-Est asiatico. In particolare, lo stabilimento potrà contare su una nuova linea di assemblaggio con ...

Tedesche premium - Mercedes-Benz in vetta anche a febbraio : La Mercedes-Benz continua a macinare record commerciali, mentre la BMW tiene il passo e l'Audi non riesce ad accorciare le distanze dalla sue due connazionali. questo il quadro che emerge dai dati di vendita del mese di febbraio pubblicati negli ultimi giorni dalle tre Case Tedesche, da anni alle prese con una continua corsa verso la vetta del loro segmento di riferimento.Nuovo record per la Stella. La Mercedes-Benz, grazie al lancio di nuovi ...

Mercedes-Benz EQC - L'elettrica torna sulla neve : Il 2019 sarà un anno di svolta per la Mercedes-Benz. Dopo aver lanciato un'offensiva ibrida per creare una sorta di anello di congiunzione tra le auto con motore a combustione interna e le future elettriche, la Casa di Stoccarda si sta preparando per portare nelle concessionarie di tutto il mondo il suo primo modello full electric di grande produzione. Il prossimo anno, infatti, arriverà sul mercato la EQC, una Suv a zero emissioni che, dopo il ...

Mercedes-Benz - Una nuova wallbox per ricaricare a casa : La Mercedes-Benz ha presentato una wallbox di nuova generazione che rende la ricarica di ibridi plug-in ed elettriche più facile e rapida: ha una potenza di 22 kW e permette di gestire varie funzioni dallo smartphone. Riguardo ai tempi di ricarica, si deve tener conto che le nuove ibride plug-in di terza generazione di Stoccarda sono progettate per la ricarica a 7,2 kW: ciò significa che unauto di questo tipo può essere caricata fino a quattro ...

Mercedes-Benz Italia - La Classe A a fine carriera fa risparmiare 7.000 euro : La Mercedes-Benz Italia lancia loperazione Instant Classic: cinquemila unità della vecchia Classe A, chieste espressamente alla casa-madre di Stoccarda, nellallestimento 180 D Sport, il preferito dai clienti del nostro Paese, sono in vendita nelle concessionarie al prezzo di circa 25 mila euro. Cioè 7 mila euro in meno del prezzo di listino del nuovo modello, con la stessa motorizzazione e allestimento. Lo ha detto oggi al Salone di Ginevra il ...