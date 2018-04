Mentana ' descamisado' per le consultazioni di Fico | ogni Maratona ha la sua ' novità'

blogo

(Di martedì 24 aprile 2018) Look inedito per il direttore Enrico nello Speciale Tg La7 dedicato alle del Presidente della Camera: senza giacca d'ordinanza, si presenta in maniche di camicia e non per affinità d'outfit con i solitamente meno formali 5 Stelle. "Mi scuso perché conduco in camicia fin quando la temperatura in studio non scenderà sotto gli 80°" dice il direttore a una ventina di minuti dall'inizio della sua diretta, inaugurata alle 17.45, poco prima dell'inizio dell'incontro tra il e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Uno speciale più breve del solito (le volte precedenti si è iniziato alle 16.15), ma non per questo meno denso.