ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Mediolanum torna nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Milano hanno notificato alla società… https:… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Mediolanum torna nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Milano hanno notificato alla società… https:… - TutteLeNotizie : Mediolanum, verbale di constatazione da 544 milioni alla società irlandese del gruppo di… - TutteLeNotizie : Mediolanum, verbale di constatazione da 544 milioni alla società irlandese del gruppo di… -

(Di martedì 24 aprile 2018)torna nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Milano hanno notificatoInternational Funds Limited, controllata con sede a Dublino delcontrollato dalle famiglie Doris e Berlusconi, undiriguardo la residenza in Italia dellarelativa agli anni 2010-2016. Le potenziali imposte oggetto di contestazione, si legge in una nota, ammontano a circa 544di euro.fa sapere di avere già preso contatti con le autorità competenti per fornire i chiarimenti eventualmente necessarichiusura della vicenda., continua la nota del, precisa che la questione riguardanti la posizione fiscale diInternational Funds Limited e i rapporti con leitaliane delè già stata oggetto di una specifica verifica che ha escluso problemi di residenza ...