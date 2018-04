Medico deruba 85enne in visite a casa

: I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver… - fattoquotidiano : I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver… - ddonnatelli : RT @fattoquotidiano: I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver… https:… - marcodimitri1 : Medico di base deruba anziano paziente (video) - -

I carabinieri di Torino Pozzo Strada hanno arrestato per furto aggravato una dottoressa 61enne,di base,residente in città.La donna è stata bloccata subito dopo aver rubato 115 euro adi un paziente di 85 anni, dove si era recata per una visita domiciliare. Ildi base,a febbraio,avevato l'anziano per quattro volte. Ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiedere aiuto ai carabinieri la figlia dell'uomo. Telecamere nascoste hanno filmato l'autrice dei furti.Ilè stato posto agli arresti domiciliari.(Di martedì 24 aprile 2018)