Medicina & Tecnologia | rilevare le infezioni attraverso un dispositivo per smartphone

meteoweb.eu

: #Alfie ancora vivo a 9 ore dal distacco dal respiratore. I genitori gli avrebbero praticato la respirazione bocca a… - Agenzia_Ansa : #Alfie ancora vivo a 9 ore dal distacco dal respiratore. I genitori gli avrebbero praticato la respirazione bocca a… - Agenzia_Ansa : #Alfie, la mamma del piccolo: 'Riattaccato l'ossigeno e data l'acqua, non importa cosa accadrà, ha già dimostrato c… - Agenzia_Ansa : Caso #Alfie, sospese le procedure per il distacco della spina. L'Italia dà la cittadinanza al bimbo. Minniti-Alfano… -

(Di martedì 24 aprile 2018) I ricercatori della Washington State University hanno sviluppato un laboratorio portatile low-cost perperlebatteriche e virali più comuni. Il loro lettore portatile perfunziona quasi come un test di laboratorio normale, rilevando 12comuni, tra cui parotite, morbillo, herpes e malattia di Lyme. I ricercatori hanno testato il, che ha circa le dimensioni di una mano, con 771 campioni dell’Hospital of University of Pennsylvania e hanno scoperto una precisione del 97-99,9%, con solo l’1% di falsi positivi. Il lettore, che include unportatile, scatta una foto di 96 campioni contemporaneamente e utilizza un programma informatico per analizzare attentamente il colore per determinare risultati positivi o negativi. Lei Li, autore dello studio, ha dichiarato: “Questo lettore perha il potenziale per ...