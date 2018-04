ideegreen

: Medicina personalizzata: definizione: Medicina personalizzata, un percorso di cura che va a considerare… - naturaeambiente : Medicina personalizzata: definizione: Medicina personalizzata, un percorso di cura che va a considerare… - assobiomedica : RT @max091070: @assobiomedica @SaluteDonnaMin Bene @BeaLorenzin la medicina di genere è l’inizio della medicina personalizzata #4Pmedicine… - max091070 : @assobiomedica @SaluteDonnaMin Bene @BeaLorenzin la medicina di genere è l’inizio della medicina personalizzata… -

(Di martedì 24 aprile 2018), un percorso di cura che va a considerare non solo il profilo biologico del paziente ma la sua persona a 360° o quasi, spaziando in altre dimensioni tra cui quella personale, quella sociale e quella culturale. Con i progressi registrati in campo genetico, laha subito una forte accelerazione e si possono oggi già raccontare degli esempi di come questo metodo può cambiare la vita. Non è unaper pochi ma unaper tutti, o così ci si augura. Per ora, “lavori in corso”. (altro…)Idee Green.