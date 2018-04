Media | finanza e porti in Africa | così Bolloré ha costruito il suo impero

Media - finanza e i porti in Africa - così Bolloré ha costruito il suo impero : Al gruppo del finanziere bretone, fermato dalle autorità francesi per sospetta corruzione in Africa, fa capo un portafoglio borsistico che a fine 2017 aveva un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro. Include una quota diretta in Mediobanca e partecipazioni indirette in Telecom Italia, Ubisoft, Mediaset, Telefonica e Fnac Darty. Molto redditizio il business della logistica, con 18 porti controllati dal gruppo nel continente Africano...

FINANZA E Media/ La Cir chiama Cioli : a Repubblica - come nel Pd - il caso non è chiuso : Nella lista dei candidati per il rinnovo del cda di Gedi c'è anche Laura Cioli, ultimo Ceo di Rcs fino all'avvento di Urbano Cairo.