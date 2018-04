Media | finanza e i porti in Africa | così Bolloré ha costruito il suo impero

FINANZA E Media / La Cir chiama Cioli : a Repubblica - come nel Pd - il caso non è chiuso : Nella lista dei candidati per il rinnovo del cda di Gedi c'è anche Laura Cioli , ultimo Ceo di Rcs fino all'avvento di Urbano Cairo.

FINANZA E Media/ La Cir chiama Cioli : a Repubblica (come nel Pd) il caso non è chiuso : Nella lista dei candidati per il rinnovo del consiglia di amministrazione di Gedi c'è anche Laura Cioli, ultimo Ceo di Rcs fino all'avvento di Urbano Cairo. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Lufthansa e Air France "a bocca asciutta" in attesa del nuovo Governo, di S. LucianoSPILLO/ La morale del Financial Times a Travaglio il Moralista (e Grillo), di N. Berti