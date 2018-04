Maurizio Martina | Se M5S chiude definitivamente alla Lega | il Pd si impegna ad

Maurizio Martina offre il Pd al M5s : 'Un piano in tre punti'. E i grillini ci stanno : verso il governo degli orrori : Il segretario del Pd Maurizio Martina si affranca definitivamente da Matteo Renzi a strizza l'occhio al M5s per formare un governo. L'apertura è chiara e arriva con un post su Facebook: 'In Parlamento ...

Assemblea Pd verso il rinvio dopo l'incontro tra Matteo Renzi e Maurizio Martina : L'Assemblea nazionale del Pd del 21 aprile potrebbe essere rinviata. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. Questa mattina Matteo Renzi e Maurizio Martina hanno avuto un faccia a faccia proprio in vista dell'Assemblea. Al centro del colloquio, è stato riferito, il nodo dei tempi del congresso.I Renziani avrebbero proposto alle altre correnti del partito di rinviare l'Assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se ...

Consultazioni - Maurizio Martina si sfila dal governo : 'Restiamo in minoranza' : Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina , si tira fuori da un possibile coinvolgimento nel governo. Dopo il secondo giro di Consultazioni al Quirinale, Martina ha ribadito l'...

Maurizio Martina ha i giorni contati : al suo posto Matteo Orfini : E' in carica da poco più di un mese e ha già i giorni contati. Sintomo del caos che regna nel Pd, il 'reggente' Maurizio Martina ha perso anche il sostegno di Matteo Renzi del quale aveva preso il ...

Maurizio Martina a Che Tempo che Fa : "Non siamo il piano B di altri partiti. Con Salvini? Mai - stia sereno" : "Noi non facciamo da 'piano B' ad altre forze, siamo coerenti con gli italiani. Risolvano gli altri partiti le loro ambiguità di fondo". Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina a Che Tempo che fa, su Rai1, a proposito di un possibile governo tra M5s e Pd. "Dobbiamo essere coerenti con la sconfitta - ha detto Martina - Se avessimo avuto un consenso diverso lo scenario sarebbe stato altrettanto diverso. Ma la sconfitta è ...

Luigi Di Maio beccato : cosa s'è detto al telefono con Maurizio Martina : Solo la settimana scorsa, il Pd pareva fuori dai giochi. Dopo il 'diktat' renziano , 'nessun accordo coi 5 Stelle', , tutti a dire che sarebbero rimasti all'opposizione. Situazione ora un po' diversa, ...

Maurizio Martina : "Impossibile un confronto con i 5 Stelle" : "Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd 'responsabile del fallimento delle politiche di questi anni'. È chiaro che queste parole dimostrano l'impossibilità di un confronto con noi. Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i programmi e la coerenza ideale, e dicano chiaro se sono in grado di assumersi una qualche responsabilità ...

Chi è Maurizio Martina - l'antileader che vuole fare il leader : Tanto che nel corso di queste settimane ha fatto più volte storcere il naso all'ala più intransigente del mondo renziano, che sperava di poter continuare ad imporsi senza particolari patemi. Al tempo ...

Consultazioni - Maurizio Martina e Pd da Mattarella : 'Noi mai al governo - occhio su conti e Unione europea' : 'Dal Pd un no a ogni ipotesi di governo'. La consultazione della delegazione dem al Quirinale finisce molto in fretta e dà l'esito scontato: chiusura totale a Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle . Il ...

L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile - Maurizio Martina si candiderà a segretario : L’Assemblea nazionale del PD per la scelta del nuovo segretario sarà il prossimo 21 aprile e Maurizio Martina ha detto di volersi candidare. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, Martina ha scritto: «L’assemblea nazionale del Partito Democratico The post L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile, Maurizio Martina si candiderà a segretario appeared first on Il Post.