Materazzi contro la Juventus | “l’Inter deve vincere | che goduria il sorpasso del Napoli”

(Di martedì 24 aprile 2018) Si avvicina sempre di più la gara tra Inter evalida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marcoal Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra lanon. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ha aggiunto – Se la Juve venisse sorpassata dal Napoli, per noi lasarebbe doppia. L’incrocio che ricordo con più piacere è la vittoria della Supercoppa italiana nel 2005 a Torino con la rete di Veron nei supplementari. Il più doloroso il 5 maggio… Lo so che di fronte non c’era la Juve, ma è come se ci fosse stata”. Infine sul contatto Iuliano-Ronaldo e sulle dichiarazioni di Ceccarini: “Io non ...