Massimo Oddo saluta l' Udinese Pronto Igor Tudor

L’Udinese ha esonerato il suo allenatore Massimo Oddo : La dirigenza dell’Udinese Calcio ha comunicato l’esonero del suo allenatore, Massimo Oddo, a distanza di due giorni dalla sconfitta in campionato contro il Crotone, l’undicesima di fila. Secondo la Gazzetta dello Sport, al suo posto è stato ingaggiato l’ex difensore The post L’Udinese ha esonerato il suo allenatore Massimo Oddo appeared first on Il Post.