Massimo Ciavarro | La Kidman? Bella | un po' noiosa Ci disse che sarebbe diventata

(Di martedì 24 aprile 2018) Prima che il successo la consacrasse una delle star di Hollywood più note del mondo, Nicoleera approdata in Italia per girare "Un'australiana a Roma". Era il 1987 e del cast faceva parte anche, che, ospite a Che tempo Che fa, ha confessato di aver snobbata la futura moglie di Tom Cruise. "Abbiamo visto arrivare questa australiana, questa ragazzona alta, tutta riccia e molto determinata", raccontaospite di Fabio Fazio, "Diceva: 'Sicuramente andrò a Hollywood, diventerò una famosissima attrice'. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato: 'Questa è pazza, non arriverà da nessuna parte'. Ciò la dice lunga sulla nostra visione cinematografica!".L'attore la ricorda come una ragazza "carina, simpatica, divertente, ma un po'". Lui all'epoca era sposato con Eleonora Giorgi, per questo tra i due non ci...