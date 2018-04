Massimo Bottura | una laurea ad honorem in arte

gqitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) Non soltanto uno degli chef più conosciuti e apprezzati dell’intero pianeta., da ieri, può aggiungere al proprio curriculum una nuovaad: dopo quella dello scorso anno in Direzione Aziendale, conferitagli dall’Università di Bologna per il successo delle sue attività, questa volta la corona d’alloro è arrivata dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara, per il suo impegno nella diffusione della cultura tricolore. Premiate, dunque, la sua creatività in cucina e la sua competenza in campo artistico, che traspare da ognuna delle sue svariate attività. Ecco allora che nel suo discorso di ringraziamento il ristorante si innalza al ruolo di bottega rinascimentale, dove apprendere la cultura, lo stile e la tecnica attraverso il rapporto diretto con i grandi maestri.cita il discusso artista multimediale cinese Ai Weiwei, il pittore ...