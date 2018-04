Martina si scusa con la madre di Regeni : ANSA, - TRIESTE, 24 APR - "Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusa to con lei e con la famiglia per l'accaduto. L'intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a ...

Regeni - Martina e una foto sulla tomba di Giulio - la mamma del ricercatore 'Fatto gravissimo'. Il segretario Pd si scusa : Maurizio Martina , ieri in Friuli per appuntamenti politici, ha voluto rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello, in provincia di Udine. Ed è stato fotografato davanti ...