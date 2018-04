Martina | dialogo M5s su nostro programma

M5s - Martina apre al dialogo : "Chiudete la porta alla Lega - poi vediamo..." : Il Partito democratico lascia l'Aventino. La linea dell'opposizione a oltranza, portata avanti in queste settimane dal segretario ombra Matteo Renzi, sembra lasciar spazio al dialogo. Al termine del ...

Consultazioni Pd-M5S - Martina : “Aperti al dialogo ma Di Maio rompa con la Lega” : Con l’arrivo della delegazione del Pd alla Camera, si è aperta la nuova tornata di Consultazioni affidate da Mattarella a Roberto Fico. E Martina apre alla possibilità di un governo M5S-Pd: «Abbiamo detto al presidente Fico che dopo 50 giorni di questa situazione, di impossibilità, incapacità di arrivare a una proposta di governo praticabile, noi ...

Consultazioni - Martina : Pd disponibile se lo scenario cambia e M5s chiude il dialogo con la Lega : La deLegazione del Pd ha svolto il colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà a quella del M5s

Governo - Martina : ?sì al dialogo se M5S chiude alla Lega : Il presidente della Camera ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di Governo. Salvini: una presa in giro ...

Scontro nel Pd : Martina aperto al dialogo - i renziani no : Maurizio Martina prova a rappresentare entrambi gli schieramenti che si sono formati all'interno del suo partito in vista del confronto di domani con il Presidente della Camera Roberto Fico per valutare la possibilità di dare vita a una maggioranza di governo tra Pd e MoVimento 5 Stelle.Subito dopo il conferimento del mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla terza carica del Stato l'ala "renziana" ...

Governo - Di Maio scarica Salvini Martina : dialogo se stop ambiguità Il leader leghista : una presa in giro : Mattarella ha affidato il mandato al presidente della Camera Fico per verificare l'ipotesi M5S-Pd. Di Maio scarica Salvini: "Ci ho provato". Martina: "Sì a dialogo se finiscono le ambiguità". L'ira del leghista: "Quest'incarico è una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...

Milano - Sala preme su Martina : «Dialogo con i Cinque Stelle. Renzi tace - è indecifrabile» : Per un Maurizio Martina che predica cautela , «Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella», , c'è un Beppe Sala che, nonostante i nuovi ammiccamenti di Luigi Di Maio alla Lega, si augura che ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Martina : dialogo Pd-M5S?Aspettiamo Colle : 12.56 Il Pd è disposto a dialogare con il M5S? "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del Presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì", dice il segretario reggente del Pd Martina a margine di un'iniziativa dell'area di minoranza dem a Milano. Certo, "dal punto di vista politico è indubitabile che il Paese ha vissuto 48 giorni di una polemica continua, tra le cosiddette forze vincitrici del 4 marzo". ...

Gelo tra Berlusconi e Salvini. Martina : dialogo con 5Stelle? Attendiamo indicazioni Colle : Maria Stella Gelimini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese