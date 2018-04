Martha Argerich protagonista al 55° Festival pianistico internazionale

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Leggerezza diatonica e volubile, su linee cromatiche che s’intrecciano e si scontrano, per avvolgere lo spirito con un tessuto semantico, degno della più fertile immaginazione impressionista; quando essa si carica di romanticismo liquido ed elegante allo stesso tempo. Poche e semplici metafore non farebbero in tempo ad arrivare a spiegare la forza, la curiosità, l’estro, la passione drammatica e intensa del pianoforte di, verso i “Daìmones” della fantasia corale, cui i grandi compositori hanno attinto la loro sete di passione. Quando la passione diventa pura espressione Anche nelle prove più semplici, la passione e la perfezione strutturale della grande pianista argentina riesce a riscaldare anche l’animo più “timido”. Un segno di eccellenza tecnica e interpretativa, capace di arrivare ovunque, per una delle leggenda degli 88 tasti la cui forza espressiva ha riempito di ...