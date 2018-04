Marsiglia-Salisburgo | su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e programma della

oasport

: Marsiglia-Salisburgo: probabili formazioni orario e dove vederla in Tv e streaming - #Marsiglia-Salisburgo:… - zazoomblog : Marsiglia-Salisburgo: probabili formazioni orario e dove vederla in Tv e streaming - #Marsiglia-Salisburgo:… - calciodangolo_ : #UEL, tutto su #MarsigliaSalisburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla? -

(Di martedì 24 aprile 2018)si sfideranno nella semifinale di Europa League. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, in cui, dopo lo 0-0 dell’andata, è arrivata la vittoria per 1-0 delin casa. Per entrambe si trattaprima semifinale di Europa League, arrivata grazie a due rimonte ai quarti. Gli austriaci hanno infatti ribaltato il 4-2 con la Lazio con un clamoroso 4-1 al ritorno, mentre i francesi, dopo lo 0-1 dell’andata, hanno travolto 5-2 il Lipsia in casa. Due squadre quindi imprevedibili e che hanno le qualità per segnare molti gol, per questo ci aspettiamo una sfida spettacolare.si giocherà giovedì 26 aprile allo Stade Vélodrome dicon calcio di inizio alle 21.05. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre in chiaro su TV8 verrà trasmessa la diretta gol con entrambe le semifinali. Sarà possibile ...