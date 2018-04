Marina Berlusconi | Da Bolloré atteggiamento da Attila

Marina Berlusconi : "Bollorè non si smentisce. Delicato come Attila" : Ha le idee chiare Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, che a margine dell'assemblea di Mondadori a Segrate commenta la question Tim, chiarendo di non avere "un auspicio" ma aggiungendo: "Posso dire è che il signor Bolloré non si è smentito neppure nel modo in cui si è comportato anche in Tim, perché ha usato la delicatezza e la compostezza di Attila".ll bretone Bollorè, che questa mattina è stato fermato a Nanterre, nel quadro ...

VINCENT BOLLORÉ - FINANZIERE FERMATO PER CORRUZIONE IN FRANCIA/ Marina Berlusconi : "Si comporta come Attila" : FRANCIA, VINCENT Bollorè FERMATO e interrogato per CORRUZIONE: FRANCIA, FINANZIERE in custodia cautelare per tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:47:00 GMT)

Marina Berlusconi : "Bolloré si comporta come Attila". La presidente di Fininvest promette battaglia a Vivendi : Marina Berlusconi all'attacco di Vincent Bolloré nel giorno in cui il magnate francese è stato fermato nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. "I contatti che c'erano" tra Mediaset e Vivendi "si sono interrotti da tempo. L'unica cosa che sta andando avanti e che andrà avanti fino i fondo sono le cause legali", ha tuonato la presidente di Fininvest a margine dell'assemblea di ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - faccia a faccia ad Arcore nel pomeriggio : erano presenti Marina e Pier Silvio : Silvio Berlusconi, dopo il voto del 4 marzo, ancora non ha parlato. Un momento difficile per il leader di Forza Italia, superato da Matteo Salvini e dalla Lega. Si apprende, però, che nel pomeriggio ...

Gelmini dice che Marina Berlusconi premier sarebbe un orgoglio per tutti : Milano, 26 feb. , askanews, Marina Berlusconi primo presidente del Consiglio donna della storia d'Italia? 'sarebbe un orgoglio per tutti noi'. Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza ...

Gelmini : Marina Berlusconi premier? Sarebbe un orgoglio per tutti : Milano, 26 feb. , askanews, Marina Berlusconi primo presidente del Consiglio donna della storia d'Italia? 'Sarebbe un orgoglio per tutti noi'. Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza ...