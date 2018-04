Marina Berlusconi | Bolloré si comporta come Attila La presidente di

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018)all'attacco di Vincent Bolloré nel giorno in cui il magnate francese è stato fermato nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. "I contatti che c'erano" tra Mediaset e Vivendi "si sono interrotti da tempo. L'unica cosa che sta andando avanti e che andrà avanti fino i fondo sono le cause legali", ha tuonato ladi Fininvest a margine dell'assemblea di Mondadori."Naturalmente, speriamo,è giusto e inevitabile che sia, che venga riconosciuto il nostro sacrosanto diritto di essere risarciti del danno enorme che ci hanno creato con un clamoroso voltafaccia su un accordo vincolante", ha aggiunto.Durissimo anche il commento della figlia di Silviosulla vicenda Tim: "Non abbiamo un auspicio. Quello che posso dire è che il signor Bolloré non si è smentito neppure ...