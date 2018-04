Marina Berlusconi | «Bollorè come Attila Con Vivendi solo cause»

Marina Berlusconi risponde a Di Battista : «Mio padre sarà nei libri di storia - lui non credo : La figlia dell’ex premier risponde alle dichiarazioni del pentastellato, secondo cui l’ex premier è il «male assoluto». «Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce». Interpellata dall’Ansa al termine dell’assemblea Mondadori, Marina Berlusconi risponde ad Alessandro Di Battista, che ha definito l’ex premier il «male assoluto». Sulla battuta di suo ...

Vincent Bollorè - Marina Berlusconi : “In Tim si è comportato come Attila. Ma Attila aveva creato un impero” : “Il signor Bolloré non si è smentito neppure nel modo in cui si è comportato anche in Tim, perché ha usato la delicatezza e la compostezza di Attila. Soltanto che Attila poi un impero enorme era riuscito a crearlo”. Parola di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, che nel giorno peggiore per il finanziere bretone – fermato a Nanterre con l’accusa di corruzione – ha colto la palla al balzo per ...

"Di Battista non troverà posto nei libri di storia - mio padre sì". Marina Berlusconi contro il grillino : "Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce". Interpellata dall'ANSA al termine dell'assemblea Mondadori, Marina Berlusconi, sulla battuta di suo padre, che assumerebbe i grillini solo per "pulire i cessi" a Mediaset, è netta: "Beh, cosa volete si risponda a chi ti dice di non voler nemmeno sedersi a un tavolo con te, dimostrando un assoluto ...

Mediaset - Marina Berlusconi : oggi unica cosa sul tavolo con Vivendi sono le cause : Teleborsa, - Non ci sono contatti tra Vivendi e Mediaset sulla mancata cessione di Premium, l'unica cosa sul tavolo sono le cause legali. A dichiararlo il presidente di Fininvest , Marina Berlusconi , ...

Marina Berlusconi : "Bolloré si comporta come Attila". La presidente di Fininvest promette battaglia a Vivendi : Marina Berlusconi all'attacco di Vincent Bolloré nel giorno in cui il magnate francese è stato fermato nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. "I contatti che c'erano" tra Mediaset e Vivendi "si sono interrotti da tempo. L'unica cosa che sta andando avanti e che andrà avanti fino i fondo sono le cause legali", ha tuonato la presidente di Fininvest a margine dell'assemblea di ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - faccia a faccia ad Arcore nel pomeriggio : erano presenti Marina e Pier Silvio : Silvio Berlusconi, dopo il voto del 4 marzo, ancora non ha parlato. Un momento difficile per il leader di Forza Italia, superato da Matteo Salvini e dalla Lega. Si apprende, però, che nel pomeriggio ...

Gelmini dice che Marina Berlusconi premier sarebbe un orgoglio per tutti : Milano, 26 feb. , askanews, Marina Berlusconi primo presidente del Consiglio donna della storia d'Italia? 'sarebbe un orgoglio per tutti noi'. Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza ...

