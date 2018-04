Manuel | 2018

Giro di Croazia 2018 : Manuele Boaro trionfa nella quinta tappa! Ancora piazzato Tonelli : L’Italia continua a vincere al Giro di Croazia: dopo il trionfo di Alessandro Tonelli di ieri, oggi nella quinta tappa, con arrivo in vetta a Poklon, posto 156.5 chilometri dopo la partenza di Rabac, ad imporsi è Manuele Boaro. Splendida azione e gran trionfo per il corridore della Bahrain-Merida che torna alla vittoria a tre anni di distanza dall’ultima affermazione. Resta leader della classifica generale il bielorusso Kanstantsin ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e trionfo ad un passo. EManuele Gaudiano secondo nella prova a tempo : Elizabeth Madden mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEI World Cup 2017-2018, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la Madden, che è ...

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - l’Italia schiera EManuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...

Pronostico Formula 1/ Gran Premio del Bahrain 2018 Sakhir : il punto di EManuele Pirro - esclusiva - : Pronostico Formula 1, GP Bahrain 2018 a Sakhir: il punto di Emanuele Pirro verso la seconda gara della stagione con Vettel e la Ferrari leader.

L'Isola dei Famosi 2018 - Manuela Villa : "In mano a gente che non sa fare il proprio mestiere" : Manuela Villa, a teatro con Roma! Canti, balli e poesi del popolo di Roma, il nuovo spettacolo di Pier Francesco Pingitore, in scena al Salone Margherita fino all'8 aprile, nel corso di una lunga intervista, al settimanale Vero, ha commentato l'ultima edizione delL'Isola dei Famosi, il reality, vinto nel lontano 2007, quando andava in onda ancora su Rai2:prosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018, Manuela Villa: "In mano a gente che non ...

Uomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018 | Diretta | Armando e Manuela : [live_placement]Uomini e Donne, la puntata di venerdì 23 marzo 2018.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018 | Diretta | Armando e Manuela pubblicato su Gossipblog.it 23 marzo 2018 14:51.

Cristina Scabbia/ Sarà la "Manuel Agnelli" del talent di Rai 2? (The Voice of Italy 2018) : Cristina Scabbia, c'è grande curiosità per il nuovo volto tra i giudici della trasmissione di Rai 2. Attesa sui social network col pubblico che si fa mille domande (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Coppa del Mondo di sci alpino 2018 - troppo vento ad Aare : niente gare. Manuela Moelgg si ritira : troppo vento ad Aare, per questo motivo sono stati cancellati lo slalom gigante donne della finale di Coppa del Mondo di sci alpino e lo slalom speciale uomini senza recupero. La Coppa di disciplina femminile è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg. niente ultima gara quindi per l'azzurra ...

Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018 : chi è la cantante : Chi ha vinto Sanremo Young 2018? La cantante Elena Manuele: la classifica dei quattro finalisti Elena Manuele ha vinto la prima edizione di Sanremo Young condotta da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno. La giovane siciliana si è aggiudicata la finale dopo aver battuto Raffaele Renda, che si è classificato al secondo posto. Rispettivamente […] L'articolo Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018: chi è la cantante proviene da Gossip e Tv.

Sanremo Young 2018/ Vince Elena Manuele - Raffaele secondo. Eliminato Leonardo De Andreis (Diretta finalissima) : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi Vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:52:00 GMT)

Gino Paoli / Duro sfogo contro i giudici durante l'esibizione di Elena Manuele (Sanremo Young 2018) : Gino Paoli a Sanremo Young: la finalissima vedrà il cantautore sul palco con un medley di due dei suoi brani più famosi. Ad aprile il suo live evento in Sardegna. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:28:00 GMT)

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Jacopo Luchini e Manuel Pozzerle ai piedi del podio nello slalom dello snowboard - oro a Mike Minor : La settima giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben undici nuovi titoli, sei nel biathlon e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. I tre italiani in gara quest’oggi erano tutti impegnati nella stessa gara, lo slalom dello snowboard nella categoria UL (upper limbs, ovvero disabilità agli arti superiori). La ...

Ossigeno : Manuel Agnelli stasera in tv - 15 marzo 2018. Ecco gli ospiti : Ossigeno, il programma musicale di Manuel Agnelli, va in onda giovedì 15 marzo su Rai 3 alle 23:10. Vede tra gli ospiti musicali della serata I Gizmodrome, Brunori SAS, Gipi. Tutti suoneranno con gli Afterhours. Ossigeno: esibizioni degli ospiti I Gizmodrome sono una super band formata da Stewart Copeland, il batterista dei Police, Adrian Belew, chitarrista di Frank Zappa, Talkin’ Heads, David Bowie e King Crimson, Mark King, bassista e ...

Sanremo young 2018/ Diretta : standing ovation per Elena Manuele e Marco Masini (Prima finale) : Sanremo young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:04:00 GMT)