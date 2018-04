Malore per Napolitano | ricoverato a Roma

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma dopo Malore : operato al cuore : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori. L'ex Capo dello Stato, 92 anni, è stato portato d'urgenza al Policlinico ...

Bianca Atzei ricoverata per un Malore - la cantante esce dall’ospedale : “Ora sto meglio” : Bianca Atzei ricoverata in ospedale per un malore improvviso, la cantante ha rassicurato i fan dopo alcune ore di silenzio. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Bianca Atzei è stata trasportata e ricoverata d'urgenza in ospedale per un malore. Ora la cantante rassicura i fan, che nelle ore scorse l'hanno inondata di messaggi preoccupati, chiedendosi quali fossero le sue condizioni. Non è ancora certa la natura del malore che ha colpito ...

Camera : Malore per studente in visita - soccorso da Morra e Calabria : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Piccolo malore alla Camera per un giovane studente arrivato con la sua scolaresca da Altomonte, in Calabria, per visitare Palazzo Montecitorio. Complice il gran caldo, la partenza all’alba e il pranzo di fortuna consumato in un autogrill nel salernitano, il piccolo Alessandro, prima media, si è accasciato su un divanetto del transatlantico temendo di perdere i sensi. A qualche passo da lui il senatore M5S ...

“Perché è stata ricoverata”. Malore Bianca Atzei - la notizia ufficiale : la cantante era finita all’ospedale saltando gli impegni in tv e preoccupando i fan : Avrebbe dovuto prendere parte alla puntata di Domenica Live in onda il 22 aprile su Canale 5, ma Bianca Atzei si è vista costretta a rinunciare all’ospitata per motivi di salute. Come ha spiegato Barbara d’Urso durante la sua trasmissione, infatti, la cantante nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile in seguito a un Malore è stata portata al pronto soccorso. La cantante, ed ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei ...

Bianca Atzei rompe il silenzio dopo il Malore : "Grazie per esservi preoccupati" : "Ciao! Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio... Vi ringrazio per esservi preoccupati per me... Leggo tutti i vostri pensieri e siete splendidi. Vi voglio bene". Così Bianca Atzei...

Malore nella notte per Bianca Atzei. L’annuncio che sconvolge i fan : Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza ...

