Mail rimborso canone RAI 2018 di 37 euro | ennesimo tentativo phishing | cosa non fare

(Di martedì 24 aprile 2018) In questi giorni impazzano leRAIdell'importo di 37: una vera e propria ondata di missive elettroniche da parte di un indirizzo fittizio dell'Agenzia delle Entrate sta colpendo molti italiani ma non si tratta di comunicazioni ufficiali, bensì di tentativi diai danni dei contribuenti.non bisognaassolutamente dopo aver ricevuto il messaggio fraudolento?La RAI non sta inviando alcunacon oggetto ildella tassa governativa e dunque nessuna operazione servirà a vedere riaccreditato sul proprio conto la somma riportata. Non è tanto meno neanche l'Agenzia delle Entrate a promuovere alcun tipo di risarcimento per quote ingiustamente versate per la tassa obbligatoria per la visione dei canali nazionali pubblici e l'ascolto delle relative emittenti radiofoniche.A comunicare per primo il reale rischio diè ...