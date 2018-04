Mafia | Roma terra d’incontro di professionisti e boss | il contagio criminale della

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...